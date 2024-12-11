Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü tarafından düzenlenen “Kendi Yolunu Çiz” konferans serisinin ilk etkinliği, öğrencilerin kariyer planlamasına rehberlik etmek amacıyla gerçekleştirildi. KSÜ Yunus Emre Kongre Merkezi Turkuaz Salon’da düzenlenen programa, FIAT Marfi Otomotiv Genel Müdürü Melih Sezal konuşmacı olarak katıldı.

İş Hayatından Tecrübeler ve Stratejiler

Melih Sezal, etkinlikte iş hayatındaki deneyimlerini ve kariyerinde elde ettiği başarılara ulaşmasında etkili olan stratejileri paylaştı. Sezal, öğrencilere iş dünyasının dinamiklerini anlatarak onların gelecekteki kariyer hedeflerine ışık tutacak bilgiler sundu.

Soru-Cevap Bölümüyle Etkinlik Tamamlandı

Konferansın sonunda düzenlenen soru-cevap oturumunda katılımcılar, iş dünyasına dair merak ettikleri konuları Sezal’a yöneltme fırsatı buldu. Ayrıca, iş başvuru süreçlerine ilişkin detaylı bilgiler verildi ve katılımcılara değerlendirme anketleri sunuldu.

Aksu Haber’e Özel Değerlendirme

Melih Sezal, konferans sonrası Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunarak, bu tür etkinliklerin öğrencilerin kariyer gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurguladı. Sezal, iş dünyası ile akademi arasında köprü kurmanın, gençlerin kariyer yolculuğunda fark yaratacağını belirtti.