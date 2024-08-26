Kahramanmaraş'ın otomotiv sektöründe önde gelen firmalarından Fiat Marfi Otomotiv, bu yılki Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı'nda yerini aldı.

Otomotiv sektöründe yıllardır hizmet veren ve bölgenin güvenilir markalarından biri olan Fiat Marfi Otomotiv, fuardaki standında ziyaretçilere ürünlerini ve hizmetlerini tanıtıyor.

Ziyaretçiler, firmanın sunduğu araç modelleri, yedek parça çözümleri ve satış sonrası hizmetler hakkında detaylı bilgi alabiliyor.

Ayrıca, Fiat Marfi Otomotiv yetkilileri tarafından gerçekleştirilen özel sunumlar ve tanıtımlar, katılımcıların büyük ilgisini çekiyor.

Burada açıklamalarda bulunan Fiat Marfi Otomotiv Satış Danışmanı Ayşegül Türkoğlu, fuarda bulunmaktan çok memnun olduklarını ifade ederek herkesi stantlarına beklediklerini belirtti.

Fiat Marfi Otomotiv, fuar boyunca sunduğu özel kampanyalar ve indirimlerle de ziyaretçilerine cazip fırsatlar sunarak, otomotiv sektöründe bölgedeki lider konumunu pekiştirmeye devam ediyor.