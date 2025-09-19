Ay-yıldızlı ekip, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarın son 16 turunda Hollanda ile karşılaşacak. TSİ 10.30'da başlayacak müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.
Şampiyona tarihinde ilk kez 3'te 3 yapan milliler; Kanada, Japonya ve Libya'nın yer aldığı G Grubu'nu namağlup lider tamamladı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın Hollanda'yı yenmesi durumunda organizasyon tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıracak.
Ay-yıldızlılar, çeyrek finale yükselmesi halinde ise Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım'ın kadrosunda yer alan oyunular ise şunlar:
Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija
Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu