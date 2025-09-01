A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. E Grubunu set vermeden lider tamamlayan Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya ile karşı karşıya geliyor.

Türkiye-Slovenya Voleybol Maçı Ne Zaman?

Türkiye ile Slovenya arasındaki kritik mücadele, 1 Eylül Pazartesi günü oynanacak.

Türkiye-Slovenya Maçı Saat Kaçta?

Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda gerçekleşecek karşılaşma, saat 16.30’da başlayacak.

Türkiye-Slovenya Maçı Hangi Kanalda?

Milli heyecan, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Filenin Sultanları Çeyrek Final İçin Parkede

Grubunu namağlup lider bitiren A Milli Kadın Voleybol Takımı, Slovenya’yı mağlup etmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.

