A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. E Grubunu set vermeden lider tamamlayan Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya ile karşı karşıya geliyor.
Türkiye-Slovenya Voleybol Maçı Ne Zaman?
Türkiye ile Slovenya arasındaki kritik mücadele, 1 Eylül Pazartesi günü oynanacak.
Türkiye-Slovenya Maçı Saat Kaçta?
Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda gerçekleşecek karşılaşma, saat 16.30’da başlayacak.
Türkiye-Slovenya Maçı Hangi Kanalda?
Milli heyecan, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Filenin Sultanları Çeyrek Final İçin Parkede
Grubunu namağlup lider bitiren A Milli Kadın Voleybol Takımı, Slovenya’yı mağlup etmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.