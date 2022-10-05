A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur F Grubu'ndaki ikinci maçta Kanada ile karşılaştı.
Filenin Sultanları, sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.
Ay-yıldızlılar 2. turda daha önce de Almanya'yı 3-0 mağlup etmişti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur F Grubu'ndaki ikinci maçta Kanada ile karşılaştı.
Filenin Sultanları, sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.
Ay-yıldızlılar 2. turda daha önce de Almanya'yı 3-0 mağlup etmişti.
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|Takım
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