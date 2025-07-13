Sırbistan-Türkiye Voleybol Maçı Ne Zaman?

Sırbistan ile Türkiye arasında oynanacak olan VNL 2025 karşılaşması, 13 Temmuz 2025 Pazar günü saat 21.00'de başlayacak.

Sırbistan-Türkiye Voleybol Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Maç, TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Voleybolseverler, bu önemli karşılaşmayı televizyonlarından veya internet üzerinden canlı izleyebilecek.

📺 Canlı yayın linki:

👉 TRT Spor Canlı Yayın İzle

Filenin Sultanları'ndan Final Öncesi Moral Maçı

VNL 2025 Finalleri öncesinde son grup maçına çıkacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya’da düzenlenecek final etabına moralli gitmek istiyor. Şu ana kadar gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Filenin Sultanları, Sırbistan karşısında alacakları galibiyetle hem moral bulmak hem de sıralamada avantaj sağlamak istiyor.