Türkiye ve Polonya, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 1. hafta 3. maçında karşı karşıya geldi.

İlk iki maçında Fransa ve Tayland'ı yenerek başarılı bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, final setine giden maçta Polonya'yı da yenerek 3'te 3 yaptı. A Milli Takım, mücadeleyi 3-2 kazanarak yoluna devam etti.

2025 FIVB Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları 1. haftanın son maçını yarın 14:30'da ev sahibi Çin karşısında oynayacak.

HANDE BALADIN'DAN 22 SAYI!

Hande Baladın, Polonya karşısında bulduğu 22 sayıyla A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve maçın en skorer oyuncusu oldu

-22 sayı

-%42 atak 19/45

-2 blok 1 ace

2- Alexia Carutasu (19 sayı)

3- Yaprak Erkek (15 sayı)

4- Deniz Uyanık (10 sayı)

TÜRKİYE-POLONYA: 15-7 (MAÇ SONUCU)

Setlerde Durum: 3-2

İlk set sonucu: Türkiye 25-21 Polonya

2. Set Sonucu: Türkiye 18-25 Polonya

3. Set Sonucu: Türkiye 25-23 Polonya

4. Set Sonucu: Türkiye 22-25 Polonya

5. Set Sonucu: Türkiye 15-7 Polonya

SALON: National Indoor

HAKEMLER: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

TÜRKİYE: Elif, Yaprak, Aslı, Aleksia, Hande, Deniz, Simge (L) (Saliha, Dilay)

POLONYA: Rozansk, Pierzchala, Wenerska, Czyrnianska, Korneluk, Stysiak, Szczyglowska (L) (Lukasik, Grabka, Smarzek, Damaska, Lysiak)

SETLER: 25-21, 18-25, 25-23, 22-25, 15-7

SÜRE: 1 saat 51 dakika