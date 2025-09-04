Dünya Şampiyonası’nda yarı finaldeyiz!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD’yi 3-1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Çeyrek finale kadar rakiplerine set dahi vermeden gelen Filenin Sultanları, güçlü ABD karşısında da mükemmel bir performans sergileyerek tarihinde ilk kez dünya şampiyonasında yarı finale yükseldi.

Rakip Japonya

Bu tarihi galibiyetin ardından Türkiye, yarı finalde ev sahibi Japonya ile 6 Eylül Cumartesi günü saat 11.30'da karşı karşıya gelecek.