Tayland’da Tarihi Zafer

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenen şampiyonada yarı final maçına çıkan Filenin Sultanları, güçlü rakibi Japonya karşısında üstün bir oyun sergileyerek 3-1 kazandı.

İlk Kez Finalde

Bu sonuçla Türkiye, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi.

Set Set Maç Özeti

  • 1. Set: Mücadelenin başlarında denge hakimdi. 6-6 sonrası üstünlüğü ele alan Japonya, etkili savunmasıyla farkı açtı ve seti 25-16 kazandı.

  • 2. Set: Vargas ve Eda Erdem’in etkili oyunuyla milliler oyuna ağırlığını koydu. Hücumda tempoyu artıran Türkiye, seti 25-17 alarak skoru eşitledi.

  • 3. Set: Üstün oyununu sürdüren Filenin Sultanları, blok ve savunmadaki başarısıyla üçüncü seti 25-18 kazanarak öne geçti.

  • 4. Set: Çekişmeli geçen sette skor 24-24’e geldi. Son anlarda kritik sayılar bulan milliler, seti 27-25, maçı da 3-1 kazanarak finale yükseldi.

📌 Final Maçı: 17 Ağustos Cumartesi – TSİ 15.30