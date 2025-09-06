Tayland’da Tarihi Zafer
Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenen şampiyonada yarı final maçına çıkan Filenin Sultanları, güçlü rakibi Japonya karşısında üstün bir oyun sergileyerek 3-1 kazandı.
İlk Kez Finalde
Bu sonuçla Türkiye, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi.
Set Set Maç Özeti
-
1. Set: Mücadelenin başlarında denge hakimdi. 6-6 sonrası üstünlüğü ele alan Japonya, etkili savunmasıyla farkı açtı ve seti 25-16 kazandı.
-
2. Set: Vargas ve Eda Erdem’in etkili oyunuyla milliler oyuna ağırlığını koydu. Hücumda tempoyu artıran Türkiye, seti 25-17 alarak skoru eşitledi.
-
3. Set: Üstün oyununu sürdüren Filenin Sultanları, blok ve savunmadaki başarısıyla üçüncü seti 25-18 kazanarak öne geçti.
-
4. Set: Çekişmeli geçen sette skor 24-24’e geldi. Son anlarda kritik sayılar bulan milliler, seti 27-25, maçı da 3-1 kazanarak finale yükseldi.