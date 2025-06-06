Fransa’nın Ardından Tayland da Engel Olamadı

Turnuvadaki ilk sınavını 4 Haziran Çarşamba günü Fransa karşısında veren Filenin Sultanları, o maçı 3-1 kazanarak lige galibiyetle başlamıştı. İkinci maçta Tayland ile karşılaşan milliler, setleri 25-23, 25-14 ve 25-22 kazanarak rakibine şans tanımadı.

Maç Detayları

Salon: National Indoor, Çin

Hakemler: Wensheng Luo (Çin), Yuliya Akulova (Kazakistan)

Süre: 1 saat 12 dakika

Türkiye Kadrosu:

Dilay, Derya, Berka, Aleksia, Yaprak, Deniz, Eylül (L) — (Hande)

Tayland Kadrosu:

Pornpun, Pimpichaya, Thatdao, Thanacha, Donphon, Winotrat, Piyanut (L) — (Natthanicha, Chatchu-On, Ajcharaporn, Hattaya, Kuttika)

Set Sonuçları:

Set: 25-23

Set: 25-14

Set: 25-22



Sıradaki Rakipler: Polonya ve Çin

Filenin Sultanları, VNL 2025 ilk haftasında iki önemli maça daha çıkacak. Milliler, 7 Haziran Cumartesi günü Polonya ile, 8 Haziran Pazar günü ise ev sahibi Çin ile kozlarını paylaşacak. Her iki mücadele de Türkiye’nin sıralamadaki yerini ve Final Etabı yolundaki kaderini belirleyecek.

Milli Takımda Moraller Yüksek

Genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çeken A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvada şu ana kadar gösterdiği performansla tam not aldı. Tayland karşısındaki net galibiyet, teknik heyeti ve voleybolseverleri memnun etti.