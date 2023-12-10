Onikişubat Mahmut Esad Coşan Camii önünde başlayan yürüyüş, Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde sonlandı. Yürüyüş esnasında Filistin’e destek sloganları atıldı. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel’inde katılım sağladığı yürüyüşte Necip Fazıl Kısakürek Merkezi Önünde Basın açıklaması yapıldı.

Kahramanmaraş Özgür Düşünce Ve Eğitim Hakları Derneği Temsilcisi Celal Kurşun, Burada yaptığı konuşmada, “İsrail zulmüne uğrayan Filistinlilerin kutlu direnişini anlattı.

Ardından konuşma yapan Platform sözcüsü Süleyman Erayman burada yaptığı konuşmada, İşgalci İsrail rejimi asla hedefine ulaşamayacak diyerek, İsrail rejiminin Filistin halkına uyguladığı zulmü anlattı.

Kahramanmaraş Özgür Düşünce Ve Eğitim Hakları Derneği Temsilcisi Celal Kurşun’un kızı İngilizce Tüm dünya çocuklarına mesaj verdiç