İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları aralıksız devam ediyor İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları aralıksız devam ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor.

Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlayan saldırılarının ardından 27 Ekim'de de kara işgaline başlayan İsrail güçleri, Gazze kentinin bazı bölgelerinden çekildi.

İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nden çekilmesinin ardından, bölgedeki büyük yıkım ve tahribat ortaya çıktı.

İsrail güçlerinin çekilmesiyle birlikte, bazı bölge sakinleri evlerine geri döndü. Filistinliler Enkaz yığınıyla karşı karşıya kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)