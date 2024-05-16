İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor.
Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlayan saldırılarının ardından 27 Ekim'de de kara işgaline başlayan İsrail güçleri, Gazze kentinin bazı bölgelerinden çekildi.
İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nden çekilmesinin ardından, bölgedeki büyük yıkım ve tahribat ortaya çıktı.
İsrail güçlerinin çekilmesiyle birlikte, bazı bölge sakinleri evlerine geri döndü. Filistinliler Enkaz yığınıyla karşı karşıya kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)