İsrail ordusunun haftalarca süren kara harekâtı nedeniyle arkasında büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta, kentteki okul, hastane, cami ve binalar moloz yığınına döndü. Bölgeye dönen Filistinliler, zor şartlar altında günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi’nde konut alanları ve diğer mülklere yönelik saldırılar nedeniyle yaklaşık 23 milyon ton enkaz oluştuğunu, bunun temizlenmesinin yıllar süreceğini bildirdi.

Kaynak: TRT HABER