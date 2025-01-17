Ancak İsrail’in saldırıları durmadı. Filistinliler, tüm ateşkes haberlerine ve açıklamalara rağmen hala ateş altında. Saldırılar sebebiyle aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

Dünya, Gazze için imzalanacak olan ateşkese odaklanmışken İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığının duyurulması üzerine ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkesin sağlanması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediklerini itiraf etti. Blinken, Hamas'ı masaya Başkan Erdoğan'ın getirdiğinin altını çizdi.