Ramazan ayının ilk gününde açlıkla boğuşan Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinliler uçaklardan atılacak yardım malzemelerine ulaşabilmek ümidiyle sahile akın etti.

Haftalardır aç olan Gazzeliler, havanın ve suyun soğukluğuna aldırmadan kendilerini denize attı. Fakat bu yardımlar, açlığın temel mücadelelerden biri olduğu Gazze'de kimse için yeterli miktarda değil.

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki saldırıları devam ederken, Refah'taki Filistinliler, saldırılar sırasında yıkılan evlerinin enkazı üstünde ilk iftarlarını yaptı.