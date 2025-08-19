Kahramanmaraş’ta 16 Yıl 8 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Polis Ekiplerince Yakalandı

Kahramanmaraş’ta, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerinin başarılı çalışmasıyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri titiz çalışmalar sonucunda, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.’yi kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için suçlulara göz açtırmayacaklarını vurgulayarak, benzer operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.