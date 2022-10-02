Türk Silahlı Kuvvetleri, şehidinin kanını yerde bırakmıyor

Suriye'nin Fırat Kalkanı operasyon bölgesinde Ribat-2 Üs Bölgesi'ne teröristlerce sızma girişimi gerçekleştirildi.

2 terörist öldürüldü

Bu esnada, hain teröristler ve güvenlik güçleri arasında çatışma başladı.

Çatışma sırasında atılan füze sonucunda Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan şehit düşerken, bölgücü terör örgütü mensubu olan 2 PKK'lı leş edildi.

Bakanlık duyurdu

İçişleri Bakanlığı, yaşanan durumu şu ifadelerle açıkladı;

"Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde; Ribat-2 Üs Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Ardından Tel Rıfat bölgesinden füze (anti tank) atılması sonrası özel harekat polisimiz Mustafa Çalışgan yaralandı. Çalışgan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit düştü. Şehit düşen kahraman özel harekat polisimiz Mustafa Çalışgan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun"