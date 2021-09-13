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Teröre ve teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/GvEko9zflF

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi yapan 4 PKK/YPG'li terörist kahraman komandoların başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşıma göre, Mehmetçik teröre ve teröriste geçit vermiyor.

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