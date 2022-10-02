Tokat'a şehit ateşi düştü...

Kahraman Mehmetçik operasyon bölgelerinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde süren operasyondan kötü haber geldi. El Bab Üs Noktasında teröristler tarafından güdümlü füze saldırısı düzenlendi.

Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gece saatlerinde yapılan saldırıda sonucu Polis Memuru Mustafa Çalışgan'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, "Şehit düşen kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Acı haber ailesine ulaştı

34 yaşındaki şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Çalışgan'ın acı haberi Tokat'taki baba ocağı ulaşırken, eşinin ve çocuklarının ise Samsun'da yaşadığı belirtildi.

Cenazesi Tokat'a gönderilecek

Şehidin cenazesi 2 Ekim saat 11:20'de Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından Tokat'a gönderilecek.

Ali Paşa Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Erenler Şehitliği'nde defnedilecek.

Ataş'ın çektiği görüntüde, "Benim vasiyetim. Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemin, babamın elini öpün" ifadeleri yer aldı.