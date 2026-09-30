İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen şüpheli işlemlere ve fon hareketlerine yönelik başlatılan geniş kapsamlı soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan kritik isimlerin emniyetteki sorgu ve ifade işlemleri tamamlandı.

Tera Portföy Üst Düzeyi Dahil 6 Şüpheli Çağlayan’da

Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulan ve ardından çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'in de aralarında yer aldığı 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri biten şüphelilerin tam listesi şu şekilde:

Emir Münir Sarpyener (Tera Portföy CEO'su)

Erdin Özel (Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı)

Fatmagül Lafçı

Bolkan Bekçi

Hasan Dörtkardeş

İbrahim Halil Rat

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından savcılık ifadeleri alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

Tutuklu Sayısı 56'ya Ulaşmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MASAK'a gönderdiği müzekkerelerle derinleştirilen soruşturmada; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım gibi şirketlerin 2024 yılından bu yana gerçekleştirdiği para, hisse ve kripto varlık transferleri mercek altına alınmıştı.

Dalga dalga büyüyen operasyonlarda daha önce aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Prof. Dr. Emre Alkin, Kerem Alkin ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da bulunduğu çok sayıda iş insanı ve borsa figürü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Son tutuklamalarla birlikte dosyaki tutuklu sayısı 56'ya yükselmişti.

Gözlerin adliyeye çevrildiği soruşturmada, sevk edilen 6 şüphelinin savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilmeleri bekleniyor.