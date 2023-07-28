Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her Kabine Toplantısı'ndaki gündem maddesinin deprem bölgesi olduğunu belirten Bakan Tunç, Erdoğan'ın şehirlerle ilgili bakanlardan bilgi aldığını dile getirdi.

Deprem felaketinde zarar gören şehirlerin yeniden inşa süreci ile afet riskine karşı dayanıklı şehirler üretmenin en önemli hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Tunç, "Bu hedefi gerçekleştirmek için de tüm konuların önüne bunu alıyoruz, bu bölgeyi alıyoruz. Bütün çalışmalarımızda bu bölgeyi hep önemseyerek ve buralarda yapılacak çalışmaları sürekli koordine ederek yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Deprem bölgesini hiç unutmayacaklarının altını çizen Tunç, yeniden huzurlu Kahramanmaraş'ı inşa edeceklerini kaydetti.

- "Hayal edilemeyen ilerlemeler sağladık"

Tunç, 21 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde önemli mesafeler alındığını, insanı güçlendirmeye devam edeceklerini anlattı.

Milletin refahını artırmanın gayreti içerisinde olacaklarını aktaran Tunç, şöyle devam etti:

"İnsan haklarının önündeki engelleri birer birer kaldırdık. Hayal edilemeyen ilerlemeler sağladık. Bundan sonra da eğer engel koymak isteyenler varsa onlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Demokrasinin standardını yükseltmeye devam edeceğiz. Bundan sonra bu ülkede 15 Temmuz gibi karanlık gecelerin yaşanmaması için uyanık olacağız. Gerekli tedbirleri gerek yapısal, gerek anayasal, gerek mevzuatsal ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."

Enerjide ve savunma sanayisinde bağımsız, ekonomide IMF'ye muhtaç olmayan, dış politikada güçlü, hakkaniyetli, adaletli, dirayetli duruşuyla Türkiye eksenini oluşturmaya devam edeceklerini belirten Tunç, bundan kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini söyledi.

- "Dini değerlere saygı insanlık vazifesidir"

Dünyada tasvip etmedikleri birtakım sıkıntıların yaşandığına dikkati çeken Tunç, şunları kaydetti:

"Avrupa ülkelerinde, Avrupa'nın göbeğinde düşünce ve ifade özgürlüğü adı altında Kur'an-ı Kerim'e, dini değerlerimize saldırılar oluyor. İsveç'le başladı, sonrasında Danimarka ile devam etti. Şunu ifade ediyoruz buradan, özellikle dini değerlere saygı bir kere insanlık vazifesidir. Eğer hukuka, insan haklarına, demokrasiye inanıyorsanız bir başkasının inancına saygı göstermek zorundasınız. Eğer saygı göstermiyorsanız orada o, özgürlük kapsamında değildir. Orada o ülkenin yargısı, eğer hukuk devletiyse el koyması gerekir. Ama maalesef Avrupa'da, özellikle Danimarka ve İsveç'te sistematik hale gelen Kur'an-ı Kerim'e, dinimize yönelik bu saldırıların artık bir son bulması lazım."

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in beraberindeki Yahudi yerleşimcilerle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine yönelik de açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, "İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı'nın Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın girişimi kabul edilemez. Hukuksuz, haksız bir girişim. Buradan yine bu adaletsiz, haksız, hukuksuz girişimi kınıyoruz. İsrail'in, İsrail yetkili makamlarının bu anlamda tedbir alması gerektiğini de ifade ediyoruz." şeklinde konuştu.