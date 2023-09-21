Yeni Kahramanmaraş vizyonu doğrultusunda altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan sosyal hizmetlere tüm alanlarda faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin turizm potansiyelini artırmak için hayata geçirdiği Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri’nde de çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. 6 Şubat depremleri öncesi yapımına başlanan ve asrın felaketi dolayısıyla aksamalara uğrayan projede son rötuşlar yapılıyor.

Cam teras, restoran, yürüyüş yolu ve otopark alanında son hazırlıklar yapılırken, bölgeye ulaşım sağlayan 20 kilometrelik yolda gerçekleştirilen asfalt çalışmaları da tamamlanmak üzere. Şehrin turizm potansiyelini katbekat artıracak projede inşa, çevre düzenleme ve peyzaj uygulamalarının kısa sürede tamamlanmasıyla Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri’nin Ekim ayı içerisinde hizmete sunulması hedefleniyor. İkinci ve üçüncü etap çalışmalarıyla katma değeri daha da artırılacak Ali Kayası Cam Teras, bölgenin gözde turizm tesisleri arasındaki yerini alacak.