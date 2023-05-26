Tarım Ve Orman Bakanı Vahit kirişci Elbistan’da yapımı devam eden TOKİ deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

Bakan Kirişci ve yanındaki heyet burada deprem konutlarının son durumuyla ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

Ziyaret sonunda açıklamalarda bulunan Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişci “yılsonu gelmeden konutlarımızı vatandaşlara teslim edeceğiz inşallah” dedi.

Şehir genelinde teşekkür buluşması programını Elbistan ilçesiyle birlikte Noktalandıran Bakan Kirişci, süreci değerlendirdi.