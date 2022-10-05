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KAHRAMANMARAŞ
Başkan Okumuş; Yeni yatırımlar kazandırmaya devam edeceğiz
Haber Merkezi
Editör
05.10.2022 - 17:09
Yayınlanma
11.04.2023 - 00:06
Güncelleme
105
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