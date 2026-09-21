20 İlden 615 Sporcu Er Meydanında Buluştu

Dulkadiroğlu Belediyesi'nin geleneksel olarak sürdürdüğü Bertiz Boyalı Şalvar Güreşleri, bölgenin spor ve kültür hayatını bir araya getiren devasa bir organizasyonla gerçekleştirildi. Müsabakalarda 20 farklı ilden gelen 615 sporcu ter döktü.

Baş Pehlivanlar ve Üzüm Yarışmasının Kazananları Açıklandı

Nefes kesen mücadelelerin ardından kürsüye çıkmaya hak kazanan baş pehlivanlar netleşti:

Kulüp Kategorisi Baş Pehlivanları: Hakan Büyükçıngıl İbrahim Benekli Enes Bandırma

Köy Kategorisi Baş Pehlivanları: Batuhan Karslı İzzet Kayan Abdulhamit Boyalı



Ayrıca organizasyon kapsamında bölgenin en önemli tarımsal değerlerinden biri olan Kabarcık üzümünün tanıtıldığı 7. Bertiz Kabarcık Üzümü Yarışması da büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmada Salih Yılancı birinci olarak ödülün sahibi oldu.