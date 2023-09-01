Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremleri sonrası ev ve iş yerlerinde yapılan tadilatlar sonrası oluşan hafriyat, moloz ve enkaz kalıntıları ile mücadelesini hummalı bir şekilde sürdürüyor. Çevreye rastgele bırakılan molozlar bulundukları yerden iş makinaları yardımıyla alınarak hafriyat alanına taşınıyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca çalışma gerçekleştirilen adreslerden birisi de Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi oldu. Mahallede çevreye rastgele bırakılan moloz ve hafriyat atıkları bulundukları yerden taşınarak çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçilirken, Elif Hatun Camii’nde yıkılan minare ve şadırvanın da enkazı kaldırılıyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; kent estetiğinin sağlanması, çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi ve insan sağlığını olumsuz etkileyen hafriyat atıklarının bertaraf edilmesi noktasında çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.