Şehirde altyapıdan temizliğe, su hizmetlerinden barınmaya tüm alanlarda çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çeşitli psiko-sosyal destek programlarını da depremzedelerle buluşturmaya devam ediyor. Farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyen Büyükşehir, çocukları da unutmuyor. Çocukların deprem sonrası yaşayabileceği travmaları en aza indirmeyi ve sosyalleşmelerini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, miniklere yönelik eğitsel ve sportif etkinlikler düzenledi. Büyükşehir Belediyesi’nin tesislerinde uzman antrenörler eşliğinde düzenlenen rehabilitasyon etkinliğinde çocuklar hem spor yaptı hem de doyasıya eğlendi. Ebeveynler de düzenlenen etkinliklerin çocukların pedagojik ve kişisel gelişimlerine çok büyük katkı sağladığını belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Yapılan açıklamada, birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklerin her hafta sonu geçici barınma merkezlerinde çocuklarla buluşmaya devam edeceği belirtildi.