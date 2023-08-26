Şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan temizliğe tüm alanlarda çalışmalarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremleri sonrası geçici barınma alanı olarak kullanılan ve konteyner kentlerin kurulumunun ardından kaldırılan çadır kentlere ev sahipliği yapan millet bahçeleri, park ve yeşil alanlarda bakım ve onarım uygulamaları gerçekleştiriyor.

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalarla, yeşil alanlar çevreye rastgele bırakılan ambalaj atıklarından temizlenirken; oyun grubu, bank ve kamelyaların da bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor. Ekipler, yeşil alanlarda toprak tesviye, çim serimi, bitkilendirme ve peyzaj uygulamalarını da sürdürüyor. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kent estetiğini sağlamak için yeşil alanlarda bakım ve onarım çalışmalarının kesintisiz devam ettiği belirtildi.