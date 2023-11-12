Şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanat faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun katılımıyla ‘Hayaller Gerçek Olurken - Türkiye Yüzyılı’ konulu konferans düzenledi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra; TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Dr. Tuba Köksal, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.

Kahramanmaraş’ın Söyleyecek Sözü Var

Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Öncelikle davetimizi geri çevirmeyerek bugün bizlerle birlikte olan Grup Başkanvekilimiz Sayın Bahadır Yenişehirlioğlu’na teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı’nın konuşulacağı bu konferansın çok faydalı olacağını düşünüyorum. Pek çok alanda ülkemizde öncü olan Kahramanmaraş’ımız şiir ve edebiyatın da başkenti. Çünkü Kahramanmaraş’ın söyleyecek sözü var. Şehrimiz; Karacaoğlan’dan Mahzuni Şerif’e, Necip Fazıl’dan Nuri Pakdil’e, Sezai Karakoç’tan Abdurrahim Karakoç’a çok değerli isimlere ev sahipliği yaptı. Şehrimizin şiir ve edebiyat alanında var olan potansiyelini ulusal ve uluslararası arenada tanıtmak için gayretimizi sürdürüyoruz. 3 yıldır düzenli olarak uluslararası şiir ve edebiyat günleri düzenliyoruz. İnşallah bu sene de uluslararası şiir ve edebiyat günleri düzenleyeceğiz. UNESCO yolculuğumuz devam ediyor. İnşallah edebiyat alanında UNESCO’ya dâhil olarak bu değerimizi uluslararası arenada tescil ettireceğiz” dedi.

Nice Yüzyıllara

Başkan Hayrettin Güngör konuşmasını, “29 Ekim’de Cumhuriyetimizin ilk yüzyılı tamamlandı, ikinci yüzyıl başladı. Çeşitli zorlukların ardından hamdolsun Türkiye Cumhuriyeti bugünlere geldi. Özellikle son yıllarda yerli ve milli hamlelerle ülkemizin ne aşamaya geldiği hepimizin malumu. İnşallah nice yüzyıllara” cümleleriyle noktaladı.

Edebiyat ve Milli Mücadelenin Şehri Kahramanmaraş

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, “Kahramanmaraş’ın yeri bende ayrıdır. Çünkü burası benim sanat hayatına başladığım yer. Kahramanmaraş, gerçekten çok muhteşem bir yer. Edebiyat dediğimizde akla gelen ilk şehir. Türk edebiyatına sayısız şahsiyet kazandırdı. Sütçü İmam’ların, Rıdvan Hoca’ların, 17 yaşında şehadete yürüyen Çuhadar Ali’lerin ve milli mücadelenin şehri Kahramanmaraş. Aydınlık yarınlarımızın teminatı ve edebiyatımızın başkenti aslında burası. Hepimizin yüreğinde ayrı bir yeri var. Vatanı, bayrağı ve istiklali uğruna canını feda eden Kahramanmaraşlılar, bütün dünyaya bizim nasıl bir millet olduğumuzu haykırdı ve gösterdiler. Sütçü İmam’ın bugün namus günüdür diye yaktığı istiklal meşalesi vatanın bütün safına yayıldı. Kadınların mahremiyetine el uzatan düşman askerlerine cevabını alnına yapıştırdığı kurşunla veren Maraşlının cesareti yeni dönemin adeta işaret fişeği oldu. Bir asır önce Sütçü İmam bu topraklarda nasıl istiklal mücadelesini başlattıysa onun torunları olan bizler de ülkemizin istiklal ve istikbali için durmadan çalışmaya gayret ediyoruz” cümlelerini kaydetti.

Kendi Kendini Kurtaran Şehir

Kahramanmaraş’ın kendi kendini kurtaran şehir olduğunu ifade eden Yenişehirlioğlu, “Maraş, işgal altında yaşamaya karşı yükselttiği itiraz ve mücadelesiyle tarih sayfalarına kendi kendini kurtaran şehir olarak geçiyor. Bizim davamız sen, ben davası değil, istiklal ve istikbal davasıdır. Allah'ın izniyle Maraşlının cesareti ve yüreği kaim oldukça bu davanın sancağı asla yere düşmeyecek, bunu düşürmeye de kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye'nin yüzyılı her daim parlayacaktır” diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı, Başarının Yüzyılıdır

Programda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nın başarı ve şefkat yüzyılı olduğunu vurgulayan Bahadır Yenişehirlioğlu, “Türkiye Yüzyılı dediğimiz felsefe gücün yüzyılı kavramıdır. Yerli ve milli kalkınma stratejileri doğrultusunda attığımız her adım, aldığımız her başarı ülkemizin gücüne güç katmak içindir. Türkiye Yüzyılı, ülkemizin siyasi, ekonomik bir güç olarak küresel düzeyde yükselişini ahenkli bir yönetim ve daha da geliştirebileceğimiz altyapılarda sürdürebileceğimiz bir çalışmanın tamamıdır. Hiçbir alanda duraklamaya ve gerilemeye fırsat vermeden doğru hedefler, doğru kararlar, doğru adımlarla büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlamak zorundayız. Türkiye Yüzyılı; kimlik siyaseti yerine birlik siyasetini, kutuplaşma yerine bütünleştirme siyasetini, inkâr siyaseti yerine kucaklama siyasetini, tahakküm siyaseti yerine özgürlük siyasetini var etmenin felsefesidir. Türkiye Yüzyılı, başarının yüzyılıdır. Ülkemizi daha da büyük başarılarla, daha nice ilklerle ve enlerle tanıştırarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında zirveye çıkartmak istiyoruz” cümlelerini kaydetti.