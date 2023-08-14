Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte hava sıcaklığı gölgede 43 derece ölçülürken kent merkezindeki termometreler 51 dereceyi gösterdi.

Bazı vatandaşların havlu gibi malzemelerle güneşten korunmaya çalıştığı kentte, sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da park ve bahçelerdeki gölgelik alanlar ile nehir kenarlarında serinlemeyi tercih etti.

Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın bir süre daha etkisini sürdüreceğini bildirdi.