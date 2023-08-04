Özellikle hafta sonları doğa turlarının uğrak mekanı olan yaylaya gelenler, soğuk suyu, serin havası ve kuş sesleriyle buranın güzelliklerini doyasıya yaşıyor.

Saha Akdeniz ve İran–Turan fitocoğrafik bölgelerinin geçiş kuşağında olup, orman ekosistemi tipine sahiptir. Sahada 67 familyaya ve 287 cinse dağılmış 529 tür ve alt tür bulunmaktadır. Tespit edilin bu 529 taksonun 65 tanesi endemiktir.

Yavşan yaylası ülkemizde doğal olarak yetişen ağaç türlerinde Toros Göknarının kuzey yarımküredeki yayılış alanının en doğusunu oluşturur. Ayrıca Lübnan Sedirinin saf ve karışık en güzel meşçerelerinin bulunması nedeniyle ülkemizin en doğal ve güzel yerlerinden birisidir.