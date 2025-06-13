Kırk Altı Meydan, Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın yanında yükseliyor. Modern mimarisi, geniş oturma alanları ve doğal dokusuyla dikkat çeken kafe, hem gençlere hem de ailelere hitap ediyor.

Gençlerin Yeni Buluşma Noktası: Kırk Altı Meydan Hizmete Giriyor! (Foto Galeri)

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal hayatına değer katacak projelerine bir yenisini daha ekliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in seçim vaatleri arasında yer alan sosyal kafe projesi “Kırk Altı Meydan”, gençlerin ve ailelerin keyifli vakit geçirebileceği yepyeni bir yaşam alanı olarak kısa süre içerisinde Dulkadiroğlu ilçesinde hizmete girecek.

Modern Kafe Konsepti ile Şehirde Yeni Bir Soluk

Kırk Altı Meydan, Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın yanında yükseliyor. Modern mimarisi, geniş oturma alanları ve doğal dokusuyla dikkat çeken kafe, hem gençlere hem de ailelere hitap ediyor.

Uygun Fiyatlı Çay ve Kahve ile Genç Dostu Mekân

Kafe menüsünde yer alacak sıcak ve soğuk içecekler, öğrencilerin bütçesine uygun olacak şekilde fiyatlandırılıyor. Gençler için erişilebilir, konforlu ve güvenli bir sosyal alan oluşturulması hedefleniyor.

Gençlerin Katılımıyla Belirlendi

Proje ismi, geçtiğimiz ay Başkan Fırat Görgel’in katılımıyla gerçekleştirilen lansmanda gençlerin oylamasıyla belirlendi. Büyük ilgi gören oylama sonucunda sosyal kafelerin adı “Kırk Altı” olarak belirlendi.

Çevre Düzenlemesi Tamamlandı

Kafede inşa çalışmaları büyük oranda tamamlanırken, çevre düzenlemesiyle birlikte mekan daha estetik bir görünüme kavuştu. Açılış öncesi son rötuşlar yapılıyor.

Sosyal Yaşam Alanlarına Yeni Bir Örnek

Bu proje, Pusula Maraş gençlik vizyonu kapsamında hayata geçirilen sosyal alanların ilki olma özelliğini taşıyor. Büyükşehir Belediyesi, benzer konseptteki kafeleri şehrin farklı noktalarına da kurmayı planlıyor.

🗺 Kahramanmaraş’ta Gençlik İçin Yeni Bir Merkez

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Gençlerin sosyal yaşama katılımını teşvik etmek, onların birlikte vakit geçirebileceği mekânlar oluşturmak öncelikli hedefimiz. Kırk Altı Meydan bu vizyonun ilk adımıdır” denildi.