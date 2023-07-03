KMTSO Başkanı Buluntu, deprem sonrası çalışmaları anlattı
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, “Ticaret ve Sanayi Odası olarak depremin ilk anından itibaren şehrimizin ve iş dünyamızın sorunlarıyla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Sahadan aldığımız verileri ve bize gelen talepleri ilgili yerlere ilettik ve iletmeye de devam ediyoruz. Biz sahadan aldığımız sonuçları depremin olduğu andan itibaren gerekli fedakârlıkları da yaparak, çözüm üretmeye ve talepleri iletmeye çalışıyoruz. Bu noktada ciddi mesafeler