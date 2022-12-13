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KAHRAMANMARAŞ
Protezli öğretmenin yetiştirdiği engelli sporcular, yüzmede 42 madalya kazandı
Haber Merkezi
Editör
13.12.2022 - 13:11
Yayınlanma
11.04.2023 - 00:06
Güncelleme
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