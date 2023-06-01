Afetin ilk gününden bu yana yaraları sarmak için gayret sarf eden insan, eğitim, kültür ve yardımlaşma vakıfı bursa şubesi ve Kahramanmaraş imam hatipliler derneği, kentte depremzedelerin barınma, giysi ve yiyecek ihtilaçlarının karşılanması noktasında aktif rol aldı.

Kentin çeşitli noktalarında aş evlerinde her gün sıcak yemek dağıtan vakıf, ihtiyaç sahibi ailelere de erzak yardımında bulundu

Yapılan faaliyetler hakkında bilgiler veren bursa insan vakfı yöneticisi Salih Öztürk, şehir ayrıldıkları için üzgün oldukları ancak gönüllerinin her zaman burada olduğunu söyledi.