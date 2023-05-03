Van'da 2011 yılında yaşanan depremde evi yıkılan işçi, şimdi Kahramanmaraş'ta depremzedeler için yapılan köy tipi kalıcı afet konutlarının inşasında görev alıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen yerleşimlerden Türkoğlu'nun Özbek Mahallesi'nde "Devlet ve millet el ele" dayanışmasıyla yapılan ve kırsal dönüşümün örneği olarak tasarlanan köy tipi kalıcı afet konutlarının inşası devam ediyor.

Tamamlanan bazı evler 22 Nisan'da sahiplerine teslim edilirken, inşaatları devam eden diğer afet konutları da Türkiye'nin birçok ilinden gelen inşaat işçileri tarafından yapılıyor.

Afet konutlarının yapımında 23 Ekim 2011'de Van'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde yakınlarını kaybeden, evleri yıkılan ya da hasar gören işçiler de görev alıyor.

Yaklaşık 15 gün önce Van'ın Erciş ilçesinden Özbek Mahallesi'ne gelen ustalar, kendileri gibi evlerini kaybeden Kahramanmaraşlı depremzedelerin en kısa zamanda sıcak yuvalarına kavuşması için ter döküyor.

İşçilerden Mehmet Çelik (48), AA muhabirine, Van depreminde kardeşi ve kendisine ait birer evin yıkıldığını söyledi.

Kahramanmaraş'ta deprem konutlarında çalıştığını ifade eden Çelik, "Bu acıyı biz de yaşadık. 2011 depreminde bizim evlerimiz hasar gördü ve yıkıldı. Van depreminde çok sayıda insanın evleri yıkıldı. Bizim kardeşimizle birlikle 2 evimiz vardı. Onlar da yıkıldı." dedi.

Çelik, 2011'e göre bugün şartların daha iyi olduğunu ve afet konutlarının çok daha hızı sahiplerine teslim edildiğini belirterek, "Depremin hemen ardından bine yakın konutun inşasına burada başlandı. Bizim çalıştığımız şirkette nereden bakarsan 600 kişi çalışıyor. Şu anda burada çalışma devam ediyor. Allah Türkiye'ye bir daha bu kadar büyük afetleri vermesin. Bu büyük bir acı. Biz de bu acıyı yaşadık. Ama biz bunun gibi yaşamadık. Burada çok daha fazla insan öldü ve zarar gördü. Bizde bu sayı çok daha azdı." diye konuştu.

Van'dan 40 kişilik bir ekip olarak geldiklerini de dile getiren Çelik, "Şu anda burada çalışıyoruz. Van'dan gelen 40 kişi de Van depremini yaşadı. Ailesini evini kaybedenler oldu. Bütün Türkiye'ye geçmiş olsun." ifadesini kullandı.