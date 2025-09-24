Fransa'da yaşayan yaklaşık 150 Asuri, sağlanan huzurla geldikleri Cudi Dağı eteklerindeki köyde, davul ve zurnalarla karşılandı, birlikte halay çekti.

Muhtar Petrus Karatay'ın evinde, Diyarbakır'daki Mar Petyun Keldani Kilisesi Başepiskoposu Sabri Anar tarafından yapılan ayine de katılan Asuriler, daha sonra Görümlü beldesini gezdi.

Muhtar Petrus Karatay, bütün imkanları kullanarak güzel bir yaşam yaratmak istediklerini belirterek, 'Avrupa'dan bir grup geldi. Ziyaretler, sohbetler, tanışmalar çok güzel geçiyor. İnşallah bunun devamı da gelecek.' dedi.