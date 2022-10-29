İzmir'in Narlıdere ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde bulunan Zeytin Sokak'ta bir kaza meydana geldi.

Cadde üzerinden yokuş aşağı inen eşya yüklü kamyonun bir anda freni boşaldı.

Yokuş aşağı süratli bir şekilde inen kamyon, sokağın başında seyir halinde ilerleyen Salih K.'nin sürücülüğünü yaptığı otomobile çarptı.

Kamyonun şiddetle çarptığı otomobil sürüklendi.

Sürüklenen otomobil başka bir aracın üzerine düştü

Sürüklenen otomobil, beton bariyerleri aşarak yaklaşık 3 metre ileride bulunan sitenin içinde park halindeki bir başka otomobilin üzerine düştü.

Freni patlayan kamyon ise site bahçesine girmeden durmayı başardı.

Olaya tanıklık eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine; olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araca sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı

Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Salih K., itfaiye ekiplerinin titizlikle yaptığı çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Sağlık ekipleri, kazazedeye olay yerinde ilk müdahalesini yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Otomobildeki sürücü hayatını kaybetti

Talihsiz sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Freni patlayan kamyondaki 6 kişi yaralandı

Kaza anında kamyonda bulunan toplamda 6 kişi ise yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.