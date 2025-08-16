Kahramanmaraş’ta düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nda açılan stantta, SMA Tip 1 kas hastası 6 aylık Ali Yıldırım için yardım kampanyası sürüyor.

SMA Tip 1 teşhisi konulan Ali bebeğin Teyzesi Elif Yıldırım, fuarda destek çağrısında bulundu. Yıldırım, “Oğlumuz boynunu tutmakta zorlanıyor, fizik tedavi ve ilaçla elini kolunu hareket ettirebiliyor. İlk kez elini oynattığında sevinçten gözyaşı döktük. Şimdi ayağını kaldırmasına bile sevinir olduk” dedi.

Ali’nin tedavisi için gerekli olan gen tedavisi ilacının maliyeti 1 milyon 818 bin dolar. Ailenin aktardığına göre şu ana kadar yalnızca yüzde 2’lik kısmı toplanabildi. Yıldırım, “Şu an 36 bin dolar topladık. Daha çok desteğe ihtiyacımız var. Kampanyamız tamamen valilik onaylı ve resmi hesaplara bağışlar yapılıyor” ifadelerini kullandı.