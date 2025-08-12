Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı, 11. gününde de ziyaretçilerine dolu dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.

Geleneksel el sanatlarından modern yeniliklere kadar geniş bir yelpazede ürün ve etkinlik sunan fuar alanı, ziyaretçilerine hem alışveriş hem de eğlenceli vakit geçirme imkânı sağlıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları (KAMEK) da fuar alanında açtıkları stantlarla vatandaşlara HEM çeşitli konularda bilgilendirme yapıyor hem de kursiyerlerin yapmış oldukları ürünleri sergiliyor.

Kurs yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi olarak fuar sürecinde de her zaman olduğu gibi vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiklerini ifade etti.

Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı, kalan günlerde de ziyaretçilerini birbirinden renkli etkinliklerle ağırlamayı sürdürecek.