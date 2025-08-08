Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin “Ailecek Fuardayız” temasıyla düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, müzik dolu bir geceye sahne oldu.

KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen konserde Türk müziğinin sevilen yorumcusu Bayhan sahne alarak binlerce müziksevere unutulmaz anlar yaşattı.

Yaklaşık iki saat süren sahne performansında, nostalji ve duygusal parçaları harmanlayan özel bir repertuvar sunan Bayhan, hafızalara kazınmış şarkıları seslendirdi. Sanatçı, kimi zaman söylediği slow parçalarla dinleyicilerini duygulandırırken, kimi zaman da tempolu eserleriyle coşkulu anlar yaşattı.

Konser boyunca binlerce kişi hem şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti hem de halaylar çekerek geceye renk kattı. Müzikseverler, konserin sonunda Bayhan’ı uzun süre alkışlayarak fuarın bu özel gecesini hafızalara kazıdı.