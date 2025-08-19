Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, dopdolu etkinlikleriyle her gün on binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.

Fuar kapsamında sahne alan sanatçılar ve gruplar, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Bu kapsamda Türk pop müziğinin sevilen gruplarından Oldu O Zaman, KAFUM’da sahne alarak Kahramanmaraşlılara keyif dolu bir gece yaşattı.

Gençlerin yanı sıra her yaştan müzikseverin ilgiyle takip ettiği grup; “Sigarası Yaldızlı”, “Acımadı Ki”, “Aydı Dün Gibi” ve “Mastika” gibi sevilen eserlerini seslendirdi.

Performanslarıyla büyük beğeni toplayan grup, fuara katılan vatandaşlardan yoğun alkış aldı.

Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, ilerleyen günlerde de konserler ve kültürel etkinliklerle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmayı sürdürecek.