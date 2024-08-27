Büyük bir ilgi ve heyecanla süren Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nda çocuk, genç ve yetişkinlere özel birbirinden güzel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Fuar alanında yeme içmeden giyim alanına birçok standın yanı sıra sanat alanında güzel çalışmalara imza atılıyor.

Bu kapsamda küçük yaşlarından itibaren resim çizmeye başlayan Ressam Hacı İhram Yanık’ta fuar girişinde kendi resimlerinden oluşan bir sergi açtı.

Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği resim sergisinde Ressam Yanık’ın ödüllü resimleri de yer alıyor.

Babası ve kardeşiyle birlikte ziyaretçilere resimleri hakkında bilgiler veren Ressam Hacı İhram Yanık kahraman kentin böyle bir fuara çok ihtiyacının olduğunu ifade etti.