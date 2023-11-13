4-12 Kasım tarihleri arasında 8 gün boyunca kitapseverlere muhteşem bir fuar deneyimi yaşatan EXPO 2023 Kitap Fuarı, adeta tıklım tıklım doldu taştı.

Fuarın son gününde kültür söyleşilerinin konuğu ise Şair ve Yazar Senai Demirci oldu.

Burada Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Demirci, “Bu kadar acıdan sonra böyle bal gibi bir günü yaşamak, çok özel ve çok güzel. İnsan umutlanmak istiyor” dedi.

Söyleşilerin ardından yaptığı açıklamada Kitap Fuarı’na katılan yazarlar ve kitapsever vatandaşlara teşekkür eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, depremin ardında EXPO 2023 Sergi Alanı’nın rehabilitasyon görevi gördüğünü kaydetti.

Başkan Mahçiçek, Şair ve Yazar Senai Demirci’ye günün anısına EXPO 2023’ün sembol çiçeği Maraş Sümbül’ünü takdim etti.