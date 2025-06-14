İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Dar el-Erkam Okulu'na düzenlediği saldırıda ağır yaralanan ve sağ kolunu kaybeden Ahmed Falih Verş Ağa, eline kavuşmayı ve yeniden futbol oynayabilmeyi istiyor.

Beyt Lahiya'da bir çadırda ailesiyle yaşayan 14 yaşındaki Ahmed, İsrail'in tahliye emirleri sonrası sığındığı Gazze kentindeki Dar el-Erkam Okulu'nda hava saldırısına hedef oldu.

İsrail ordusunun 3 Nisan'da okula düzenlediği saldırıda çoğu çocuk 31 kişi hayatını kaybetti.

Okulun bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken saldırıya yakalanan Ahmed ağır yaralandı. Şarapnel parçası Ahmed'in sağ kolunu delip geçtikten sonra karnına isabet edip bağırsaklarını parçaladı.

Ameliyat sonrası bağırsaklarında oluşan emilim bozukluğu nedeniyle yetersiz beslenme sorunu yaşayan Ahmed, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargo yüzünden yeterli beslenemiyor ve her geçen gün kilo kaybediyor.