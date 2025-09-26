21 yaşındaki futbolcu, 20 Eylül 2025 tarihinde Chichester City ile Wingate & Finchley arasında oynanan maçta, topu oyunda tutmak isterken dengesini kaybederek saha kenarındaki beton duvara başını çarptı. Kaza anında bilincini kaybeden Vigar, acil olarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.

Yetkililer, genç futbolcunun ciddi bir beyin hasarı geçirdiğini, suni komaya sokulduğunu ve birkaç gün içinde beyin ameliyatı geçirdiğini açıkladı. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen 25 Eylül 2025 sabahı Billy Vigar'ın yaşam mücadelesi sona erdi.

Billy Vigar, Arsenal altyapısında yetişmiş, kulübüyle profesyonel sözleşme imzalamış ve kariyerinde Derby County U21, Eastbourne Borough gibi kulüplerde kiralık olarak forma giymişti. 2025 yılında Chichester City'e transfer olmuştu.

Vigar’ın vefat haberi futbol camiasını derin bir yasa boğdu. Arsenal ve Chichester City başta olmak üzere birçok kulüp ve sporcu, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları paylaştı.