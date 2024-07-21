Şırnak'ta sabah saatlerinde Gabar Dağı'ndaki 27 Nolu Şehit Aybüke Yalçın Petrol petrol sahasında çalışma sırasında TPAO'ya ait sondaj kulesi beton zeminin çökmesi nedeniyle devrildi.

Enkaz altında ikisi işçi biri mühendis olmak üzere 3 kişi kaldı.

2 işçi yaralandı 1'i hayatını kaybetti

Sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan 3 işçiden ikisi yaralı olarak kurtarılırken enkaz altında kalan mühendisin ise cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Ekipler seferber oldu

Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, TPİC ve TPAO uzmanları, jandarma ekipleri ile sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri sevk edildi.

2 işçi, enkaz altından çıkarıldı

Yapılan çalışmada enkaz altındaki işçilerden 2’si çıkarıldı.

1 işçinin durumu ağır

Durumu ağır olan 1 işçi helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Diğer işçi ambulansla hastaneye götürüldü.

1 mühendisin cansız bedenine ulaşıldı

Enkaz altında kalan diğer işçinin çıkarılması için ise çalışmalar yürütülüyordu.

Şırnak Gabar Dağı'ndaki petrol arama sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Şırnak Valiliği açıklama yaptı

Şırnak valiliği yaptığı son açıklamasında sondaj kulesinin devrilme nedenini de belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İş kazası beton zeminin çökmesine bağlı olarak yaşandı"

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Şırnak Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ŞAY sahasında faaliyet gösteren bir sondaj kulesinde beton zeminin çökmesine bağlı olarak iş kazası yaşanmıştır.

"ilk olarak sondaj işçisi Furkan Tatar kurtarıldı"

Kule enkazının altında kalan sondaj işçisi Furkan Tatar kazadan hemen sonra kurtarılarak helikopter ile hastaneye sevk edilmiştir. Kazada bir mühendis hayatını kaybetmiştir.



Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan bir işçi de Cizre Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Olayla ilgili incelemeler başlatılmıştır.



Vefat eden mühendisimize Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı, yararılarımıza da acil şifalar diliyoruz.