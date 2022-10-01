Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan ve hakem Halil Umut Meler'in yönettiği maçta kazanan çıkmadı iki takım sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Etkili pozisyonları değerlendiremediler

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da etkili pozisyonlara girsede golü bulamadı. İlk yarının kalan kısmında gol çıkmayınca iki takım da soyunma odasına eşitlikle gitti.

İki takım ikinci yarıda da pozisyonlara girmelerine rağmen sonuç alamadı.

Adana Demirspor 10 kişi kaldı

İlk sarı kartını 43. dakikada gören Benjamin Stambouli, 64. dakikada Juan Mata'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

İki takımda maçtan 1'er puanla ayrıldı

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca iki takım da sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı ve 1'er puanın sahibi oldu.

Galatasaray, 9. haftayı BAY geçecek

Alınan bu sonucun ardından Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı Adana Demirspor ile Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray 17 puana yükseldi. Adana Demirspor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Galatasaray ise haftayı BAY geçecek.