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Galatasaray, gelecek hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Alanyaspor ise sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Ligde üç maçtır kazanamayan Galatasaray, puanını 18 yaptı. Alanyaspor ise 13 puana çıktı.

Galatasaray, üç maçtır kazanamıyor

Corendon Alanyaspor, 68. dakikada serbest vuruştan Jure Balkovec ile farkı 1'e indirdi.

Alanyaspor, Balkovec ve Hassan ile beraberliği yakaladı

Sarı kırmızılı takımın 24. dakikada Mauro Icardi ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle VAR kontrolünün ardından geçersiz sayıldı.

Galatasaray'ı öne geçiren golleri 11. dakikada Dries Mertens ve 22. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Goller Mertens ve Icardi'den geldi

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

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