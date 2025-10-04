Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray-Beşiktaş derbisi için geri sayım başladı. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip, 4 Ekim Cumartesi günü kozlarını paylaşacak. Derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek.
Galatasaray-Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki kritik mücadele 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 HD ekranlarından canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11’ler
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, İlkay, Yunus, Barış, Osimhen.
Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Orkun, Ndidi, Cerny, Rafa, Jota, Toure.
Derbi Öncesi Öne Çıkan İstatistikler
-
Beşiktaş, Galatasaray’a karşı deplasmanda oynadığı son 8 maçta galibiyet alamadı.
-
Mauro İcardi, Beşiktaş’a karşı çıktığı 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.
-
Beşiktaş’ın yıldızı Rafa Silva, Galatasaray’a karşı oynadığı 3 maçta 2 gol kaydetti.
-
Son 4 Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasında 4 kırmızı kart çıktı.
Ezeli rakipler arasında oynanacak derbi, sadece 3 puan mücadelesi değil, aynı zamanda şampiyonluk yolunda büyük bir prestij savaşı olacak.