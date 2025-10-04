Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray-Beşiktaş derbisi için geri sayım başladı. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip, 4 Ekim Cumartesi günü kozlarını paylaşacak. Derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Galatasaray-Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki kritik mücadele 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 HD ekranlarından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, İlkay, Yunus, Barış, Osimhen.
Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Orkun, Ndidi, Cerny, Rafa, Jota, Toure.

Derbi Öncesi Öne Çıkan İstatistikler

Ezeli rakipler arasında oynanacak derbi, sadece 3 puan mücadelesi değil, aynı zamanda şampiyonluk yolunda büyük bir prestij savaşı olacak.

